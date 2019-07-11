Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
- Madagaskar'ı 3-0 yenen Tunus, yarı finalde Senegal'in rakibi oldu11 Temmuz 2019 Perşembe 23:57
ANKARA (AA) - 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Madagaskar'ı 3-0 mağlup eden Tunus, yarı finale yükseldi.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde, Madagaskar ile Tunus, başkent Kahire'deki El-Selam Stadı'nda karşılaştı.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran Tunus, 52. dakikada Ferjani Sassi, 60. dakikada Youssef Msakni ve 90+3. dakikada Naim Sliti'nin golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Cezayir, yarı finalde Senegal ile 14 Temmuz Pazar günü karşılaşacak.
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