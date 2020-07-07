Furkan Yaman kimdir nerelidir kaç yaşındadır? Youtuber Furkan Yaman hayatı biyografisi
Furkan Yaman sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 7 yıldır YouTube'daki kanalına videolar yükleyen Furkan Yaman'ın YouTube'da 3 milyon 440 bin abonesi bulunuyor. Peki, Furkan Yaman Pat kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Furkan Yaman hayatı biyografisi.
Furkan Yaman, 1999 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Dört kardeşin en küçüğü ve evin tek erkek çocuğudur. 2015’ten bu yana video paylaşımlarında bulunuyor. YouTube’da oyun ve eğlence videoları hazırlayan Furkan Yaman, videolarından elde ettiği gelirlerle ticarete adım atarak ünlü bir burger firması açtı.