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Biyografi Furkan Vakfı kimin? Alpaslan Kuytul kimdir, nerelidir?
Biyografi

Furkan Vakfı kimin? Alpaslan Kuytul kimdir, nerelidir?

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve yandaşları tarafından itikaf bahane edilerek Gaziantep’te provokasyon girişiminde bulunuldu. Peki Furkan Vakfı kimin? Alpaslan Kuytul kimdir? Alpaslan Kuytul kimdir, nerelidir?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 09:33:00 - 2021-05-04 09:33:43
Furkan Vakfı kimin? Alpaslan Kuytul kimdir, nerelidir?

Diyanet İşleri Başkanlığının, itikaf ibadetinin pandemi dolayısıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da evlerde yapılmasına dönük tavsiyesine rağmen Alparslan Kuytul ve adamlarının itikaf ibadetinin kurallarına dahi uymadan, istismar ederek örgütlü provokasyon yapmaya çalıştıkları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Öte yandan Alparslan Kuytul'un itikaf provokasyonu karşılıksız kalmadı. Alparslan Kuytul gözaltına alındı.

Furkan Vakfı 22.11.1994 tarihinde Alparslan Kuytul tarafından kuruldu. Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na kayyum atanmıştı. Vakfa yönelik operasyonda gözaltına alınan kurucu başkan Alparslan Kuytul hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimini destekleyen açıklamaları nedeniyle 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2 dava açılmıştı.

Alpaslan Kuytul kimdir?

Alparslan Kuytul 1965 yılında Adana'nın 46 km güneyindeki Karataş ilçesinde Dünya'ya geldi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında da Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslâm Hukuku bölümünde okudu. 1997 yılında Ezher Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Ezher Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurmuştur. Kuytul'un kendisine ait İnternet üzerinden yayın yapan TV Furkan adında bir kanalı vardır.

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