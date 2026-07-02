Furkan Korkmaz, Beşiktaş'ta
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Furkan Korkmaz’ı kadrosuna kattı.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Furkan Korkmaz transferini resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon TOFAŞ'ta forma giyen 28 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Furkan Korkmaz, profesyonel kariyerinde altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'in yanı sıra Banvit, Philadelphia 76ers, Monaco ve Bahçeşehir Koleji'nde de görev yaptı.