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Spor Furkan Korkmaz, Beşiktaş'ta
Spor

Furkan Korkmaz, Beşiktaş'ta

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Furkan Korkmaz, Beşiktaş'ta

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Furkan Korkmaz’ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Furkan Korkmaz transferini resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon TOFAŞ'ta forma giyen 28 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

 

Furkan Korkmaz, profesyonel kariyerinde altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'in yanı sıra Banvit, Philadelphia 76ers, Monaco ve Bahçeşehir Koleji'nde de görev yaptı.

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