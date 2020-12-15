  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik davanın görülmesine devam edildi
Aktüel

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik davanın görülmesine devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:34:15 -
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik davanın görülmesine devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında 5 ayrı suçtan 21 yıla kadar hapis cezası istenen vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı tutuksuz 45 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, daha önce tahliye edilen Kuytul katılmadı. Duruşmada, sanıklardan 7'si ve avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada, vakfın burs verdiği ve yardımda bulunduğu belirtilen 35 tanık dinlendi.

Savunmaları alınan sanıklar, suçsuz olduklarını ileri sürerek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek", "özel belgede sahtecilik", "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık", "kamu kurum, kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış, Kuytul bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası Bülent Arınç'tan ilk açıklama
Gündem

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası Bülent Arınç'tan ilk açıklama

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadığını belirtirke..
Görüntüler az önce Dağlık Karabağ'dan geldi! Özel kuvvetler girdi
Dünya

Görüntüler az önce Dağlık Karabağ'dan geldi! Özel kuvvetler girdi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir takası yapılmaya devam ediliyor. Ruslar dün yayınladığı haritayı bugün güncellerken bölgeden özel bi..
Google dünya listesinde lahmacun sürprizi!
Teknoloji

Google dünya listesinde lahmacun sürprizi!

Dünyanın felaketler yılı olarak kayda geçen 2020’nin sonuna sayılı gün kalırken, arama motorları ve sosyal medya platformları 2020 yılında t..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay