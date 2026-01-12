  • İSTANBUL
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Cumhurbaşkanına yönelik paylaşımları nedeniyle hakkında "cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı (tehdit)" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Furkan Bölükbaşı, yaklaşık iki ay süren tutukluluğun ardından tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşımlarıyla gündeme gelen Furkan Bölükbaşı hakkında, "cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı (tehdit)" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bölükbaşı, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece 11 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yaklaşık iki ay tutuklu kalan Furkan Bölükbaşı, yürütülen soruşturma sürecinin ardından tahliye edildi.

Bölükbaşı ne demişti?

Bölükbaşı, sosyal medya platformu X'te Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin bir paylaşımı alıntılayarak "Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırırken, Bölükbaşı paylaşımı daha sonra hesabından kaldırdı.

Bölükbaşı, ilerleyen süreçte yaptığı bir başka paylaşımda ise Erdoğan'ın namaz kıldığı bir fotoğrafı paylaşarak şu açıklamada bulundu:

"Her ne kadar bazen kendi penceremizden eleştirilerimiz olsa da Cumhurbaşkanımıza yönelik herhangi bir tehlike ihtimali ortaya çıktığında kanımızla canımızla yanında durur, gerekirse onu korumak için kendimizi feda ederiz. Biz onun sadık ve cesur Müslüman kardeşleriyiz"

YILMAZ DURMUŞ

Bazı mahkeme kararlarına şaşırıyorum. Birisi Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanını tehdit ediyor, iki ay gibi kısa sürede tahliye ediliyor. Bu durum aynı suçu işleyecek birileri için de cesaret verici kararlar olduğunu düşünüyorum

Durmuş

Tehdit var Tehdit var eleştirme ile gaiz kin kusma farklı şey bu kardeşimizide fatih altayli ile ayni kefede olmaz herhalde sende karşı mahalledensin iktidar olabilmek için kendi gorusunuzdeki herkesi şirin görüp zıt görüşü öcü görüyorsunuz
