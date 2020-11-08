Fünyenin ucundaki kahramanlar: Bomba imha uzmanları

Emniyet teşkilatının riski en yüksek birimi, gerek terör operasyonlarında gerekse devlet büyüklerinin korunmasında hayati öneme sahip durumda. Zeytin Dalı, Azez ve Afrin ile çukur operasyonları ve Tel Abyad’da aktif olarak görev yapan Konya Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme ekipleri de, kendi kilolarının üstündeki üniformalarıyla birbirinden tehlikeli görevlere gidiyor. "Her şüpheli paket bombadır" ilkesiyle hareket eden ekipler, en küçük pakete yaklaşırken bile titizlikle hareket ediyor.