Sözcü TV'ye 17 Kasım 2026 sabahı gerçekleştirildiği bildirilen operasyonun ardından kanalın Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı kamuoyunun gündemine geldi. Reklamcılık ve medya sektöründe çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Sıdalı, daha önce Milliyet gazetesinde çalıştı, ardından Sözcü Medya Grubu bünyesinde görev aldı. Sıdalı'nın kariyerine, hayatına ve hakkında kamuoyuna yansıyan bilgilere ilişkin ayrıntılar şöyle...

FUNDA TUNCER SIDALI'NIN MEDYA SEKTÖRÜNDEKİ GEÇMİŞİ

Funda Tuncer Sıdalı, medya ve reklam sektöründe yöneticilik görevleri üstlendi. Meslek hayatının önceki dönemlerinde Milliyet gazetesinde Reklam Grup Direktörü olarak çalışan Sıdalı, daha sonra Sözcü Medya Grubu'na geçti.

Milliyet gazetesindeki görevinden 1 Haziran 2011 itibarıyla ayrılan Sıdalı, bu kararını çalışma arkadaşlarına gönderdiği bir mesajla duyurdu.

Sözcü Medya Grubu bünyesinde ise Reklam Grup Başkanlığı görevini üstlendi. Gazetenin 2018, 2022 ve 2024 yıllarında yayımladığı kurumsal haberlerde bu unvanla yer aldı. Sıdalı'nın adı, 7 Mart 2026 tarihli bir haberde de Reklam Grup Başkanı olarak geçti.

FUNDA TUNCER SIDALI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Funda Tuncer Sıdalı'nın doğum tarihi, doğum yeri ve memleketi hakkında kamuoyuna açıklanmış, doğrulanabilir bir bilgi bulunmuyor.

Bu nedenle Sıdalı'nın 2026 yılı itibarıyla kaç yaşında olduğu ve aslen nereli olduğu kesin olarak bilinmiyor.

Eğitim hayatı ve mezun olduğu okullara ilişkin ayrıntılar da kamuya açık kaynaklarda yer almıyor.

REKLAMCILIK DERNEĞİNİN YÖNETİM KURULUNDA YER ALDI

Funda Tuncer Sıdalı, medya kuruluşlarındaki görevlerinin yanı sıra reklamcılık sektöründeki meslek kuruluşlarında da faaliyet gösterdi.

Sıdalı, İnteraktif Reklamcılık Derneğinin (IAB) 2025-2026 dönemi yönetim kuruluna seçildi. Derneğin yayımladığı yönetim kurulu listesinde, Estetik Yayıncılık AŞ'yi (Sözcü) temsilen yer aldı.

Funda Tuncer Sıdalı, Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla 2018 yılında düzenlenen etkinlikte Sözcü gazetesi adına Üstün İnsan Ödülü'nü aldı.

Ödül, LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer tarafından takdim edildi.

O dönemde Sözcü Reklam Grup Başkanı olarak görev yapan Sıdalı, törendeki konuşmasında ödülü çalıştığı gazete adına kabul ettiğini belirtti.

SÖZCÜ TV OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDIĞI BİLDİRİLDİ

17 Kasım 2026 Salı sabahı Sözcü TV'ye yönelik gerçekleştirildiği bildirilen operasyon kapsamında Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı öne sürüldü.

Basına yansıyan bilgilere göre, operasyon sırasında kanalın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sıdalı hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Aynı süreçte Sözcü TV'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atandığı bildirildi.

Sıdalı'nın gözaltına alınmasına ilişkin hukuki gerekçe ve operasyonun kapsamı konusunda ise henüz doğrulanmış ayrıntılı bir resmî açıklama bulunmuyor.