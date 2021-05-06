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Medya Fulya Öztürk hakkında flaş karar
Medya

Fulya Öztürk hakkında flaş karar

Dağlık Karabağ savaşının fenomen isimlerinden biri olan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk hakkında bir belgesel çekilmesine karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 10:22:00 -
Fulya Öztürk hakkında flaş karar

Azerbaycan-Ermenistan arasında 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı’ndaki gerçeklerin dünyaya aktarılmasında önemli rol oynayan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk hakkında bir belgesel çekilecek.

Belgesel filminde Azerbaycan’daki savaş sırasında özellikle cephe hattında görev alan Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman tarafından çekilen, henüz yayımlanmayan 11 saatlik video görüntüleri de kullanılacak.

Filmin çekimleri bu yıl haziran ayında CNN Türk’ün İstanbul’daki merkezinde başlayacak ve Gence, Tatar, Barda ve Fizuli’de devam edecek.

Dada Yapım ve Azerbaijan Film‘in ortaklığında çekimleri gerçekleştirilecek olan filmin yapımcılığını Özcan Dada üstlenirken; senaryosu ve yönetmenliğinde Aykut Taşkın görev alacak.

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