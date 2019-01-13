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Fukara-Der Başkanına terör gözaltısı

Adana merkezli İstanbul ve Ankara'da, Heyet Tahrir'uş Şam örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden birinin Fukara-Der Başkanı Hasan Süslü olduğu öğrenildi.

13 Ocak 2019 Pazar 12:04
Fukara-Der Başkanına terör gözaltısı

Adana'da terör örgütü Heyet Tahrir'uş Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda, Fukara-Der Başkanı Hasan Süslü'nün de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Amirliği tarafından Adana merkezli İstanbul ve Ankara'da HTŞ üyesi olduğu şüphesiyle 16 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine özel harekat polisinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Operasyonda Suriye’ye belirli aralıklarla gidip gelen ve çatışmalara katılıp, örgüte başta eleman olmak üzere lojistik ve para desteği verdiği öne sürülen 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Fukara-Der Başkanı Hasan Süslü'nün de bulunduğu öğrenildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 12:04
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Adana
  4. Fukara-Der Başkanı Hasan Süslü
  5. Heyet Tahrir Şam
  6. terör operasyonu
  7. Terörle Mücadele
  8. Gözaltı

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