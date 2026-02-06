  • İSTANBUL
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Tipi hayatı durdurdu! Mahsur kalan vatandaşlara AFAD yetişti
IHA Giriş Tarihi:

Tipi hayatı durdurdu! Mahsur kalan vatandaşlara AFAD yetişti

Kayseri’de Erciyes yolunda tipi nedeniyle mahsur kalan iki kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

#1
Foto - Tipi hayatı durdurdu! Mahsur kalan vatandaşlara AFAD yetişti

Edinilen bilgiye göre, Hacılar-Erciyes yol ayrımında etkili olan tipi nedeniyle vatandaşlar araçlarıyla ilerleyemeyerek mahsur kaldı.

#2
Foto - Tipi hayatı durdurdu! Mahsur kalan vatandaşlara AFAD yetişti

Mahsur kalan vatandaşların 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Tipi hayatı durdurdu! Mahsur kalan vatandaşlara AFAD yetişti

Bölgeye giden ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu mahsur kalan araca ulaşıldı.

#4
Foto - Tipi hayatı durdurdu! Mahsur kalan vatandaşlara AFAD yetişti

Ekipler tarafından mahsur kalan araçtaki 2 kişi alınarak araçlarla güvenli bölgeye götürüldü.

