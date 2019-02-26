0553 313 94 23

Fuhuş pazarlığında öldürülmüştü! Mahkeme haksız tahrik indirimi uyguladı

Eskişehir'de geçtiğimiz yıl bir evde bıçaklanarak öldürülen Yılmaz Yıldırım'ın katil zanlıları hakkında mahkeme haksız tahrik indirimi uyguladı.

26 Şubat 2019 Salı 17:02
Fuhuş pazarlığında öldürülmüştü! Mahkeme haksız tahrik indirimi uyguladı

Eskişehir'de para karşılığı ilişkiye girmek için gittikleri evde Yılmaz Yıldırım'ı (38), çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan trans birey Hüseyin Gezgin (43) ve arkadaşı Özkan Yılmaz (31), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıklara haksız tahrik indirimi uygulayarak, cezayı 18'er yıla düşürdü.

Eskişehir'de oturan Yılmaz Yıldırım, geçen yıl Nisan ayında Eskibağlar Mahallesi'ndeki bir evde bıçaklanarak öldürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili trans birey Hüseyin Gezgin ile arkadaşı Özkan Yıldırım'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Hüseyin Gezgin ve Özkan Yıldırım hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Hüseyin Gezgin ile arkadaşı Özkan Yıldırım ve avukatları katıldı. Sanıklardan Hüseyin Gezgin, kendisinin trans birey olduğunu belirterek, "Olayın yaşandığı gece, arkadaşım olan Özkan Yılmaz ile birlikte eski stadyum önünde müşteri bekliyordum. Yanıma Yılmaz Yıldırım ile arkadaşı geldi. Yılmaz benimle para karşılığı ilişkiye girmek istediğini söyledi, ben de kabul ettim. Yenibağlar Mahallesi Karargah Sokak'taki bir eve gittik. Özkan Yılmaz da sokakta bekliyordu. Maktul ile para konusunda tartıştık ve ben evden çıktım. Çıkan tartışmada sadece kendimi savundum. Kesinlikle cebinden para almadım. Suçlamayı kabul etmiyorum ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Haksız tahrik indirimi aldılar

Özkan Yılmaz da üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Hüseyin Gezgin ile Özkan Yılmaz'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıklara haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 18'şer yıla indirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:02
  1. Eskişehir
  2. Adıyaman İl Teşkilatları
  3. mahkeme
  4. cinayet davası
  5. fuhuş pazarlığı
  6. hapis cezası
  7. Yılmaz Yıldırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunus'taki El Kaide'nin kurucu liderinin öldürüldüğü iddiası
    1. Tunus'taki El Kaide'nin kurucu..
    2. Takla atan otomobil ters döndü; sürücü..
    3. Mescid-i Aksa'nın duvarına provokatif..
    4. Yalçın Ayaslı'nın "sağ kolu" Zahide..
    5. Samsun'da uyuşturucu operasyonu
    6. Komünist Başkan Fatih Mehmet..
    7. Tekirdağ'da 'Muhacir Evi Müzesi' açıldı
    8. AP'den yeni telif hakları kurallarına..
    9. Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    10. "Pensilvanya'nın da Kandil'in de gözü..
    11. Romanya açıklarında Türk balıkçı..
    12. Başkan Demirtaş’tan işçilere yüzde 40..
    13. Hırsızlar bahçelerdeki sulama..
    14. Kato’da görev yapan Mehmetçiğe anlamlı..
    15. Cizre’de iki aile arasında taşlı..
    16. Bakan Çavuşoğlu: "Çankaya’nın makus..
    17. AGD'den 'Şehitler Gecesi' programı
    18. Burhaniyeli lokantacı, tüm yemek..
    19. Gıda sektöründe israf ve kayıplar baş..
    20. Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
    21. Yazıcıoğlu soruşturmasında üst düzey 9..
    22. Cumhurbaşkanı’nın doğum gününü..
    23. Reyhanlı'daki terör saldırısı davası
    24. Engellilere rapor kolaylığı sevinç..
    25. Kars’tauyuşturucudan 7 kişi..
    26. ZONSİAD “Kar yağışına rağmen engel..
    27. Serbest piyasada altın fiyatları
    28. Bayburt Üniversitesi’nden KPSS..
    29. Aracında 1 kilo 230 gram esrar bulunan..
    30. Mermer ocağında şüpheli ölüm
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Altaylı: Yeni parti için patent başvurusu yapıldı, amblemi çakma
    Altaylı: Yeni parti için patent başvurusu yapıldı, amblemi çakma
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!