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Aktüel Fuhuş operasyonunda yakalandılar! Karar verildi
Aktüel

Fuhuş operasyonunda yakalandılar! Karar verildi

Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 17:47:00 -
Fuhuş operasyonunda yakalandılar! Karar verildi

Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda polisin teknik ve fiziki takibin ardından 3 Aralık'ta Bursa merkezli İstanbul ve Balıkesir'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 12 zanlı yakalanmıştı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, kadınlara ait pasaportlar, çok sayıda cep telefonu ve fuhuştan elde edildiği belirlenen 21 bin liraya el konulmuştu. Operasyon kapsamında kurtarılan 13 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.

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