Fuhuş çetesinin elebaşı FETÖ'den açığa alınan astsubay çıktı

Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde madde bağımlısı kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 9 kişilik suç şebekesini yöneten kişinin FETÖ'den açığa alınan astsubay olduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Daha önce de fuhuşla kadrolaştıkları ortaya çıkmıştı

Kullanmadığı suç yöntemi kalmayan darbe çetesi FETÖ’nün, devlet kurumlarında kadrolaşmak için fuhuş yöntemini aktif biçimde kullandığı ispatlandı. Adana Sağlık Mensupları Derneği’nin (SAMEDER), FETÖ tarafından önemli konumdaki bürokratları fuhuş yaptırarak kayda almak için kullanılan bir fuhuş merkezi olduğu ortaya çıktı.

MÜDÜRLERİ FUHUŞLA AVLADILAR

Adana’daki devlet kurumlarında üst düzey bürokrat olarak görev yapanlardan FETÖ’nün taleplerini yerine getirmeyenlerin sinsi bir tezgahla tuzağa düşürüldüğü ortaya çıktı. FETÖ’nün şeytani fuhuş tuzağı yöntemi ise herkesi şoke etti. İlgili kurumda FETÖ elemanı olan kripto bir isim kurum müdürünü çapkınlık konusuna ikna ederek kendisine güzel kadınlar bulacağını vaat ediyor. Güvenli ve güzel kadınların bulunduğu bir mekan bulduğunu söyleyerek ilgili bürokratı ikna ediyor. Kripto FETÖ’cü memur ilgili müdürü Adana Sağlık Mensupları (SAMEDER) isimli derneğin binasına götürüyor. Hedef müdür burada FETÖ tarafından kullanılan fahişelerden biriyle gayri meşru ilişkiye giriyor ve bütün bu süreçlerin hepsi kamera kaydına alınıyor.

UÇKUR ŞANTAJI YAPIYORLAR

Fuhuş tuzağına düşürülenlerin görüntüleri sahte bir mail adresinden ilgili bürokratlara gönderiliyor ve “Bu görüntüler gizli de kalabilir, medyaya servis de edilebilir. Bunun tercihi tamamen size ait. Niyetimiz bu görüntüleri kullanmak değil. İşe alınacak veya göreve getirilecek arkadaşlarımıza engel olmayın. Sizden sadece bunu istiyoruz” deniliyor. Tuzağa düşürülen bürokrat rezil olma korkusuyla şikayetçi olamıyor. FETÖ’nün fuhuş şantajına boyun eğmek zorunda kalan bürokratlar, gelen iş ve görev ataması taleplerini yerine getirmek zorunda kalıyorlar. Yasaya aykırı işe alma ve atama taleplerine karşı bürokratların itirazlarını, “Herkesin bir açığı vardır müdürüm. Yapsanız iyi olur” tehdidiyle etkisiz hale getiren FETÖ, üst düzey görevlilerini fuhuş tuzağına düşürdüğü bütün devlet kurumlarında arsızca kadrolaşıyor. Adana’da yapılan operasyonda, bu yöntemle birçok kamu kurumunun üst düzey onlarca bürokratının fuhuş görüntülerinin ele geçirildiği öğrenildi.

FETÖ’NÜN FUHUŞ DERNEĞİ KAPATILDI

FETÖ’nün fuhuş tuzağı ile ilgili istihbaratı değerlendiren Emniyet ve istihbarat birimleri, Adana merkezli 4 ilde yaptıkları operasyonda aralarında doktor, diş hekimi ve eczacının da bulunduğu 25 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 4’ü tutuklanırken, yapılan aramalarda çok sayıda fuhuş görüntüleri, FETÖ’ye ait doküman ve belge ele geçirildi. Adana’da kiralık bir apartmanda Adana Sağlık Mensupları Derneği (SAMEDER) adıyla işletilen fuhuş merkezi de kapatıldı.