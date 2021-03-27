“Fuhşu savunanlar, partisi tecavüzcüden geçilmeyenler ahlak dersi veriyor”

AK Parti iktidarı, Türk-İslam kültürüne muhalif tüm devşirme ideolojilere karşı mücadele yürütüp Türkiye’nin ahlaki yapısını korumaya çalışırken, CHP kanadı her türlü ahlaksızlığı meşru gösterip savunmaya çalışıyor.

Fuhuş, aile yıkıcı kanunlar, alkol, ahlaksız filmler vb. birçok ahlaksızlığı savunan CHP, özellikle İstanbul Sözleşmesi üzerinden AK Parti’ye ahlak dersi vermeye kalkıyor.

CHP’nin bu tutumu Türkiye genelinde tepkilere neden olurken, sosyal medyada “Seyyar Kapakçı” ismiyle paylaşım yapan bir hesaptan dikkat çeken bir mesaj yayınlandı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Fuhşu, sapıklığı savunan, aileyi yıkan, alkole ve her türlü madde bağımlılığına teşvik eden, “pornoma dokunma” diyen, kasetle gelen bir başkana, eşcinsel vekile sahip olan, partisinde tecavüz olayları bitmeyen azgın güruh çıkmış ahlak dersi veriyor!”