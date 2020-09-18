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Aktüel Fuat Oktay'dan Yunan gazetesinin manşetine tepki:
Aktüel

Fuat Oktay'dan Yunan gazetesinin manşetine tepki:

"Yunanistan'da sözde bir gazetenin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan edepsizliği, Doğu Akdeniz'de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur"

Yeniakit Publisher
2020-09-18 21:09:57 -
Fuat Oktay'dan Yunan gazetesinin manşetine tepki:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik manşetine tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'da sözde bir gazetenin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve ne ifade özgürlüğü ne de basın etiğiyle bağdaşmayan edepsizliği Doğu Akdeniz'de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur."

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