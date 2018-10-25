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Fuat Oktay'dan uluslararası topluma çağrı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yapmış olduğu açıklamada, "Uluslararası toplumu Ortadoğu'da kaybolmaya yüz tutan ortak bilimsel mirası korumak için işbirliğine davet ediyorum" dedi.

25 Ekim 2018 Perşembe 12:43
Fuat Oktay'dan uluslararası topluma çağrı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, önemli açıklamalarda bulundu.

Oktay'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi, Irak, Suriye, Kuveyt ve Yemen başta olmak üzere bölgenin bilimsel geçmişini ihya etmeyi amaçlamaktadır."

"2023 hedeflerimiz doğrultusunda hakkın, ilmin ve hikmetin safında yer alacağız. İnsanlığın yarını için atılan hiçbir adımın kolay olmadığının bilinciyle, birlikte üreten ve paylaşan bir toplumu yine birlikte inşa edeceğiz."

"Uluslararası toplumu Ortadoğu'da kaybolmaya yüz tutan ortak bilimsel mirası korumak için işbirliğine davet ediyorum."

Ayrıntılar gelecek...

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 12:43
  1. Fuat Oktay
  2. Cumhurbaşkanı yardımcısı
  3. Açıklama
  4. uluslararası topluma çağrı

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