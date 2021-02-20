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Siyaset Fuat Oktay'dan 'Ömer Halisdemir' paylaşımı!
Siyaset

Fuat Oktay'dan 'Ömer Halisdemir' paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, FETÖ'cüler tarafından şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'i andı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 21:49:00 -
Fuat Oktay'dan 'Ömer Halisdemir' paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'i andı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi ki doğmuş, iyi ki bu milletin evladı olmuşun. Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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