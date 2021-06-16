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Gündem Fuat Oktay'dan 'Necmettin Öğretmen' açıklaması
Gündem

Fuat Oktay'dan 'Necmettin Öğretmen' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 4 yıl önce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı minnetle yad etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 16:10:00 -
Fuat Oktay'dan 'Necmettin Öğretmen' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 8 aylık öğretmenken eli kanlı terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı şehadetinin 4'üncü yıl dönümünde dua ve minnetle yad ediyor, vatanımız uğruna şehit düşmüş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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