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Fuat Oktay'dan Mustafa Akıncı'nın skandal sözlerine çok sert cevap

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı Barış Pınarı Harekatı hakkındaki skandal açıklamaları nedeniyle kınadı. Oktay, "Barış Pınarı operasyonunun, eli kanlı terör örgütü PKK/PYD'ye karşı bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Akıncı'yı esefle kınıyorum" dedi.

13 Ekim 2019 Pazar 17:58
Fuat Oktay'dan Mustafa Akıncı'nın skandal sözlerine çok sert cevap

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter üzerinden yayınladığı mesajda, "Diyalog ve diplomasi" çağrısı yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı"Esefle kınadığını" belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Mustafa Akıncı'nın görüşlerinin Kıbrıs Türkleri'nin görüşünü yansıtmadığına inandığını vurguladı.

"Kıbrıs'ın görüşünü yansıtmıyor"

Fuat Oktay, "Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" mesajı yayınlayan KKTC Cumhurbaşkanı için, "Barış Pınarı Harekatı'nın bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Akıncı'yı esefle kınıyorum. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yapılan kahraman ordumuzun mücadelesi ile bugün Suriye'de verdiğimiz mücadele aynı ruhla yapılmaktadır. Akıncı'nın cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı açıklama tarih bilinci ve bilgisi yoksun bir açıklamadır. Bu talihsiz açıklamanın Kıbrıs Türkü'nün görüşünü yansıtmadığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu bir savaştı"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medyada yayınladığı mesajda, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" ifadesini kullanmıştı.

Akıncı ne demişti?

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin 'Barış Pınarı Harekatı'nı ve 1974'teki 'Kıbrıs Barış Harekatı'nı da eleştirmişti. Akıncı "Daha önce de söyledim 1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 17:58
  1. Fuat Oktay
  2. KKTC
  3. Mustafa Akıncı

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