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Gündem Fuat Oktay'dan kritik doğalgaz açıklaması
Gündem

Fuat Oktay'dan kritik doğalgaz açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz ile ilgili bir açıklama yaptı. Oktay, keşfin uluslararasındaki doğalgaz kontratlarına yansıyacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:36:00 -
Fuat Oktay'dan kritik doğalgaz açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Karadeniz’deki doğal gaz keşfi kaynaklı olarak yeni doğal gaz kontratlarında fiyatların daha rekabetçi yapılması ve 2023 yılında yerli doğalgazın kullanılmaya başlanacak olması, cari dengemizin uzun vadede kalıcı şekilde iyileşmesine önemli katkı yapacaktır." dedi.

Oktay konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

2020 yılında; merkezi yönetim bütçe giderlerinin 1 trilyon 212,3 milyar TL, bütçe açığının 239 milyar 168 milyon TL, faiz dışı açığın 101 milyar 768 milyon TL olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

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