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Siyaset Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi İsias Oteli cevabı
Siyaset

Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi İsias Oteli cevabı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve asrın felaketi olarak değerlendirilen depremleri siyasi malzeme yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na anlayacağı dilden cevap, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 23:50:00 - 2023-03-17 00:11:41
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi İsias Oteli cevabı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında KKTC'li öğrencilerin de hayatını kaybettiği İsias Otel'e ilişkin açıklamada bulundu.

Otelle ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söyleyen Oktay, "Tüm bunlara rağmen ana muhalefet partisi lideri, milletimizin gösterdiği dayanışma ruhuyla bağdaşmayacak şekilde yaşanan acıları istismar edip siyasete alet eden, akıl, vicdan ve ahlakla bağdaşmayacak şekilde ihtiyacımız olan dayanışma ruhunu bozan beyanlarda bulunmaktadır." dedi ve ekledi: Bu tür beyan ve davranışların ne yaralarımızın sarılmasına ne de milletimizin ortak acısına merhem olacak bir yanı vardır.

'Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir'

Deprem felaketinde hayatını kaybeden KKTC'li 35 öğrenciyle birlikte 49 bini aşkın vatandaş için Allah'tan rahmet ve millete başsağlığı dileyen Oktay, şunları kaydetti:

Depremin ilk gününden bu yana depremzedelerimizin yaralarının sarılması için çalışmalarımızı sürdürürken, bir yandan da daha önce birçok kez ifade ettiğimiz üzere, yaşanan felakette ihmali bulunanlarla ilgili kimliğine, mensubiyetine bakılmaksızın soruşturmalar devam etmektedir. Adıyaman'da Kıbrıslı genç sporcu yavrularımızın kaldığı otelle ilgili 3 kişinin tutuklu olduğunu, KKTC Başbakanı ile ortak basın toplantımızda ifade etmiştik. Deprem bölgesinin tümünde olduğu gibi, Adıyaman'da çöken otelle ilgili soruşturma da titizlikle sürdürülmektedir.

Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde anayasal ismiyle ve gözlemci üye statüsüyle temsil edilen, Türk dünyasının ayrılmaz parçası KKTC'nin tüm dünyada tanınması için her türlü çabayı göstermeye ve destek olmaya devam edeceklerini de bildirdi.
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