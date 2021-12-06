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Siyaset Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap
Siyaset

Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap

TBMM'de edepsiz hareketler sergileyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Milletin kürsüsünden hareket çekenlere millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 22:34:00 -
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ahlaksız hareketine TBMM'de çok sert cevap verdi.

Fuat Oktay, "Milletin kürsüsünden hareket çekenlere millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz" dedi.

"Savaş bütçesi" iddialarına cevap

Oktay, konuşmasında 2022 bütçesinin savaş bütçesi olduğuna dair iddialar hakkında da açıklamada bulundu.

Oktay, "PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemiz sizi rahatsız mı ediyor? Sizi rahatsız etse de biz mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

 

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