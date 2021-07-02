  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Usta’dan ABD küstahlığına tokat gibi cev
Tasarruf şirketlerinin tasfiye sürecinde öncelik "vatandaşların ödemelerinin tahsil edilmesi" olacak
İsrail körfez ülkeleri ile yakınlaşma niyetinde
Gündem Fuat Oktay'dan Kartal Tibet mesajı
Gündem

Fuat Oktay'dan Kartal Tibet mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yönetmen ve senarist Kartal Tibet'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 14:45:00 -
Fuat Oktay'dan Kartal Tibet mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yönetmen ve senarist Kartal Tibet'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Usta bir oyuncu, senarist ve yönetmen olarak sinema tarihimizde derin izler bırakarak aramızdan ayrılan Kartal Tibet'e Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Türk sinemasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay