Fuat Oktay'dan Kartal Tibet mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yönetmen ve senarist Kartal Tibet'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yönetmen ve senarist Kartal Tibet'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Usta bir oyuncu, senarist ve yönetmen olarak sinema tarihimizde derin izler bırakarak aramızdan ayrılan Kartal Tibet'e Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Türk sinemasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.