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Fuat Oktay'dan istihdam açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Ekonomi Programı'na göre, gelecek 3 yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022'de işsizliği yüzde 9,8 indirmeyi hedeflediklerini belirtti.

24 Ekim 2019 Perşembe 15:58
Fuat Oktay'dan istihdam açıklaması

BMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, parti sözcülerinin kısa konuşmalarının ardından 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin sunumuna başladı.

Oktay, Yeni Ekonomi Programı'na göre, gelecek 3 yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022'de işsizliği yüzde 9,8 indirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 15:58
  1. AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan
  2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  3. 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi
  4. Yeni Ekonomi Programı

YORUM YAZ

  • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 13 sa önce
    Bu sene 2.5 milyon kişiye yeni iş buldunuz söz verdiğiniz gibi helal olsun
  • ismime luzum yokismime luzum yok15 sa önce
    sesli guldum nasil olsa soran yok sayin berat albayrak yil sonuna kadar 2,5 milyon kisiye is demisti sonuc?
  • MustafaMustafa16 sa önce
    AKP öncesi işsizlik % 6, % 7'lerde geziyordu. 20 sene olmuş % 9'a düşecekmiş. 

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