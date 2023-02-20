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Gündem Fuat Oktay'dan deprem uyarısı!
Gündem

Fuat Oktay'dan deprem uyarısı!

Hatay'da 6.4 ve 5.8 şiddetindeki iki depremden sonra bölgede büyük panik başladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 21:12:00 - 2023-02-20 22:15:21
Fuat Oktay'dan deprem uyarısı!

Depremlere ilişkin açıklamada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor" dedi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara hasarlı binalardan uzak durmaları önerisinde bulundu:

Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz.

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