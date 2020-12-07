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Gündem Fuat Oktay'dan bütçe kanun teklifine karşı çıkan CHP'ye ayar
Gündem

Fuat Oktay'dan bütçe kanun teklifine karşı çıkan CHP'ye ayar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'de gerçekleşen bütçe görüşmesinde CHP'ye tepki göstererek, bütçeye karşı çıkanların millet tarafından muhalefete mahkum edilenler ve bu topraklara bir tek çivi bile çakmayanların olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 22:58:00 - 2020-12-07 23:57:22
Fuat Oktay'dan bütçe kanun teklifine karşı çıkan CHP'ye ayar

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bu bütçeye 'faiz bütçesi', 'haramzadelerin bütçesi' diyenler, bu topraklara tek bir çivi çakmamış, bu ülkenin insanını yıllarca hor görmüş ve bu yüzden de milletimiz tarafından ebediyen muhalefetle görevlendirilmiş, muhalefete mahkum edilmiş olanlardır" ifadelerini kullandı.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başladı. Görüşmelere katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçe kanun teklifine karşı çıkan başta CHP'ye ve diğer muhalif partilere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmasından satır başları:

Yargı yetkisinin kullanımı, ancak ve ancak yargıya aittir. Yargı, hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye ya da telkin almaz ve böyle bir şey de asla yoktur. Yargının kurumsal varlığı hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü gerçekleştirmenin, korumanın da güvencesidir, böyle olmaya da devam edecektir.

Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir kolay erişilebilen hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi yönünde yeni adımlar atacağız.

Dünyayı ve bölgemizi yeniden dizayn etmek isteyenler, tüm güçleri ve imkanlarıyla üzerimize saldırırken biz bir adım dahi gerilemek yerine, hep daha ileriye gittik, dimdik durduk.

Bu bütçeye 'faiz bütçesi', 'haramzadelerin bütçesi' diyenler, bu topraklara tek bir çivi çakmamış, bu ülkenin insanını yıllarca hor görmüş ve bu yüzden de milletimiz tarafından ebediyen muhalefetle görevlendirilmiş, muhalefete mahkum edilmiş olanlardır.

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