Fuat Oktay'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, duayen foto muhabiri Ara Güler, edebiyatçı Bahaettin Karakoç ve siyasetçi Prof. Dr. Oya Akgönenç'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Türkiye'nin üç değerini yitirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Fotoğraflarıyla tarihi belgeleyen fotoğraf sanatının usta ismi, duayen gazeteci ve foto muhabiri Ara Güler'i, şiirleri ile Anadolu insanının sesi, Türk edebiyatının 'Beyaz Kartal'ı Bahaettin Karakoç'u, Türk siyasetinde önemli hizmetler yürütmüş bilim insanı Prof. Dr. Oya Akgönenç'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun."