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Fuat Oktay'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hayatını kaybeden duayen foto muhabiri Ara Güler, edebiyatçı Bahaettin Karakoç ve siyasetçi Prof. Dr. Oya Akgönenç için başsağlığı mesajı yayımladı.

18 Ekim 2018 Perşembe 10:22
Fuat Oktay'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, duayen foto muhabiri Ara Güler, edebiyatçı Bahaettin Karakoç ve siyasetçi Prof. Dr. Oya Akgönenç'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. 

Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Türkiye'nin üç değerini yitirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Fotoğraflarıyla tarihi belgeleyen fotoğraf sanatının usta ismi, duayen gazeteci ve foto muhabiri Ara Güler'i, şiirleri ile Anadolu insanının sesi, Türk edebiyatının 'Beyaz Kartal'ı Bahaettin Karakoç'u, Türk siyasetinde önemli hizmetler yürütmüş bilim insanı Prof. Dr. Oya Akgönenç'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun."

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 10:22
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Ara Güler
  3. Bahaettin Karakoç
  4. Prof. Dr. Oya Akgönenç

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