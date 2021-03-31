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Siyaset Fuat Oktay'dan Ali Erbaş'a 'geçmiş olsun' ziyareti
Siyaset

Fuat Oktay'dan Ali Erbaş'a 'geçmiş olsun' ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüse yakalanan ve bir süre önce tedavisi biten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 19:26:00 -
Fuat Oktay'dan Ali Erbaş'a 'geçmiş olsun' ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a yakın zamanda geçirmiş olduğu Covid-19 rahatsızlığı için geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Oktay'dan 'geçmiş olsun' ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a yakın zamanda geçirmiş olduğu Covid-19 rahatsızlığı için geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Oktay’a teşekkür etti.

Ziyarette, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Doç. Dr. Selim Argun ve Osman Tıraşçı ile Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin karşıladı.

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