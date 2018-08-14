Fuat Oktay'dan AK Parti mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla AK Parti'nin 17. kuruluş yıl dönümü kutladı.14 Ağustos 2018 Salı 15:32
Fuat Oktay, sosyal medya hesabından AK Parti'nin kuruluş yıldönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "'Halka hizmet, Hakk'a hizmet' düşüncesiyle 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yola çıkan, kurulduğu günden bu yana her alanda yaptığı hizmetlerle milletimizin güvenini kazanan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.
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