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Gündem Fuat Oktay'dan 30 Ağustos mesajı
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Fuat Oktay'dan 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "100 yıl önce bu vatan evlatlarının canları pahasına yaktığı kurtuluş ve bağımsızlık ateşi hala yolumuzu aydınlatıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 10:18:00 -
Fuat Oktay'dan 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"100 yıl önce bu vatan evlatlarının canları pahasına yaktığı kurtuluş ve bağımsızlık ateşi hala yolumuzu aydınlatıyor… Şanlı 30 Ağustos Zaferimizin 100. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum."

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