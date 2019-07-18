Fuat Oktay: Tüm vatandaşlarımızın tahliyesi sağlanmıştır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin, "51 vatandaşımız tahliye edildi. Tüm vatandaşlarımızın tahliyesi sağlanmıştır." dedi.18 Temmuz 2019 Perşembe 13:47
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Düzce'de meydana gelen su baskını ve toprak kaymasına ilişkin açıklamada bulundu.
- Düzce'de heyelanda mahsur kalan 56 kişi kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 51 vatandaşımız tahliye edildi. Tüm vatandaşlarımızın tahliyesi sağlanmıştır." dedi.
YORUM YAZ