Fuat Oktay, Ramirez ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Ramirez, Oktay'a Türkçe "Sayın Başkan Vekili" olarak hitap ederek, Türkiye'deki temaslarında çok içten ve dostane bir şekilde karşılandığını belirtti.

Türkiye'nin pandemiye karşı yürüttüğü başarılı mücadelesini takdirle karşıladıklarını vurgulayan Ramirez, cömert bir ülke olduğunu vurguladığı Türkiye'nin, Kolombiya'ya olan desteği için teşekkür etti.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.