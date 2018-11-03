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Fuat Oktay Merkezefendi Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından örnek gösterilen Merkezefendi Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti.

03 Kasım 2018 Cumartesi 16:54
Fuat Oktay Merkezefendi Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneğince gerçekleştirilen "3. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi"nin ardından Merkezefendi Millet Kıraathanesi'ne geçti.

Burada Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından karşılanan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından örnek gösterilen kıraathaneyi gezdi.

Yetkililerden kıraathane hakkında bilgi alan Oktay, kitap okuyan ve ders çalışan öğrencilerle sohbet etti.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 16:54
  1. Aydın
  2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  3. Merkezefendi Millet Kıraathanesi

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