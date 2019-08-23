Fuat Oktay Feyzioğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, bir saat sürdü.

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