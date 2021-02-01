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Gündem Fuat Oktay duyurdu: Sigara ve alkole yeni yasaklar yolda
Gündem

Fuat Oktay duyurdu: Sigara ve alkole yeni yasaklar yolda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, alkol ve tütün bağımlılığına karşı yeni yasaklar getirileceğini belirterek "Meyhane, tobacco shop, nargile cafe gibi isimlerin dükkan ismi olarak verilmesinin önüne geçmeyi planlıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 17:24:00 -
Fuat Oktay duyurdu: Sigara ve alkole yeni yasaklar yolda

Türkiye'de alkol ve sigara bağımlığını azaltmak için başlatılan mücadele kararlılıkla sunuyor. Bu kapsamda geçen günlerde Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, alkol ve tütün bağımlılığına karşı yeni yasaklar getirileceğini söyledi.

Milliyet'ten Abdullah Karakuş'a konuşan Oktay, alkol ve tütün reklam panolarıyla dükkan isimlerinde bazı yasakların olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bağımlılıkla mücadelede en etkili yöntem şüphesiz ilk denemenin önüne geçmek. Sayısız örnekler ve acı tecrübeler gösteriyor ki, 'bir kereden bir şey olmaz' yanılgısıyla başlayan süreç ne yazık ki bağımlılığa kadar gidiyor. Dolayısıyla gençlerimizin sigara, nargile, alkol, tütün gibi zararlı maddeleri hiç denememesini hedefliyor ve bu doğrultuda yoğun çaba sarf ediyoruz. Gençlerimizin toplanma alanları olan okullarda sigara içilmemesine yönelik tedbirleri artırıp, Milli Eğitim Bakanlığımız bünyesinde OBM (Okulda Bağımlılıkla Mücadele) programını yılsonuna kadar tüm okullara yayacağız.

Dükkan isimlerine düzenleme

Alkol ve tütün mamulleri satışı yapıldığını gösteren reklam niteliğindeki tabela ve ayaklı panoların kullanımı ile 'meyhane, tobacco shop, nargile cafe' gibi isimlerin dükkan ismi olarak verilmesinin önüne geçmeyi planlıyoruz.

"Nargilelik tütün ürünlerinde aromanın yasaklanması gündemde"

Yine özendirici ve kullanım alışkanlığının yaygınlaşmasına hizmet ettiğini değerlendirdiğimiz nargilelik tütün ürünlerinde aromanın yasaklanmasına yönelik düzenlemeler yapmak da eylem planlarımız dahilinde bulunuyor. Bu yıl içinde tütün mamullerinin içeriğinin tespitine yönelik akredite laboratuvarını da hizmete sokacağız."

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