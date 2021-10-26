Fuat Oktay: Dolar yükseliş trendinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından yaşanan kur dalgalanmaları muhalefetin eleştirilerine neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kur dalgalanmaları ve ihracat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Pek çok ülke gibi biz de etkilendik"

Doların yükselişi karşısında diğer ülkeler gibi Türkiye'nin de etkilendiğini söyleyen Oktay, "Dolar endeksi mayıs ayından itibaren bir yükseliş trendi içindedir. Pek çok ülke gibi biz de etkilendik." ifadelerini kullandı.

"Cari açıkta iyileşmeler görülüyor"

İhracat rakamlarına da değinen Oktay, "İhracatımız Ocak-Eylül döneminde geçen seneye kıyasla yüzde 36 artış sergilemiştir. Cari açığımızda önemli iyileşmeler görülmektedir." dedi.