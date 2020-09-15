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Aktüel Fuat Oktay, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı
Aktüel

Fuat Oktay, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:26:45 -
Fuat Oktay, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde Nuri Paşa (Killigil) ve Kafkas İslam Ordusu'nun kahraman neferlerini rahmetle yad ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de can Azerbaycan ile tek yüreğiz." ifadelerini kullandı.


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