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Fuat Oktay açıkladı: Yeni destekler gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'de hibrit otomobil satışı için yeni teşvikler getirileceğini söyledi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 15:09
Fuat Oktay açıkladı: Yeni destekler gelecek

İşte Oktay'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Ülkemiz hibrit ve elektrikli otomobil satışları konusunda henüz emekleme aşamasında.

Örneğin geçtiğimiz yıl Türkiye'de 4 bin hibrit ve sadece 155 adet elektrik otomobil satışı oldu.

Oysa ki toplam otomobil satışı yarım milyona yakındır.

Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerekirse yeni teşvikler getirerek bu rakamları mutlaka yükseltmek kararındayız.

Sakarya'da üretilen Toyota araçlarının 150 ülkeye ihraç ediliyor olması  bizim için ayrıca önemlidir. Teknolojinin son imkanları kullanılarak üretilen Toyota Corolla modelinin ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Böylece Sakarya'daki Toyota fabrikasında üretilen araçların üçte ikisinden fazlası hibrit teknolojisine sahip olmaktadır.

Amacımız kalıcı üs kurmak

 Ayrıca Fuat Oktay Antartika'ya yapılan bilim seferine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Oktay amacımız Antartika'da kalıcı üssü kurmak açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye, kalkınmasını ve büyümesini özel sektörün dinamizmi üzerine inşa etmiş bir ülkedir. Bugüne kadar yabancı-yerli ayrıma yapmadan ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak isteyen tam firmalarımıza her türlü destek verilmiştir. (3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi) 29'u danışman ülke statüsünde toplam 53 ülkeden oluşan bir anlaşmalar birliği bu. Dolayısıyla Türkiye olarak buradaki hedefimiz, buraya danışman ülke statüsüne geçiyor olabilmek, şu anda gözlemci statüsündeyiz. Ülkemizin potansiyeline inanarak buraya yatırım yapan uluslararası şirketleri kendi şirketlerimizden asla ayırmadık, ayırmayacağız.

Bu yıl da bu seferimizle geçici üssü kuruyor olacağız. Sonraki hedefimiz de kalıcı üssü kurmak.Ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirerek Türkiye'yi gelişmiş ülkeler ligine taşıyacak sistemin altyapısını oluşturduk.Bugüne kadar iki ziyaret gerçekleştirdik. Bunu diğer ülkelerden gemi kiralayarak yaptık. İnşallah gelecek yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın öncülüğünde kendi gemimizi hazırlıyor olacağız ve 4. seferimizi yapıyor olacağız.Türkiye'nin önünü başka türlü kesemeyeceğini görenlerin, son dönemde giderek daha çok demokrasimize ve ekonomimize saldırıyor olmaları boşuna değildir. Türkiye, birilerinin istediği ve sağlamaya çalıştığı gibi yerinde saymayacaktır. Türkiye, yine birilerinin hayalini kurduğu gibi bölgesindeki ve dünyadaki kazanımlarından asla geri adım atmayacaktır."

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 15:09
  1. Sakarya
  2. OTOMOBİL
  3. fuat oktay

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