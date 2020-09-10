Fuat Oktay: 25 Eylül'den itibaren boru hatları ile KKTC'ye yeniden su verilecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu'nun can suyunu KKTC'ye taşıyan borularda ocak ayında meydana gelen arızanın onarılmasında sona gelindiğini belirterek, 25 Eylül'den itibaren yeniden su verilmeye başlanacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay beraberinde KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte Mersin’in Anamur ilçesi açıklarında onarım çalışması yapan gemide incelemelerde bulundu.
Anadolu’nun can suyunu KKTC’ye taşıyan borularda ocak ayında meydana gelen arızanın onarılmasında sona gelindiğini belirten Oktay, 25 Eylül’den itibaren yeniden su verilmeye başlanacağını dile getirdi.
Oktay ayrıca Kıbrıs’a tarımsal sulama sağlayacak su temin çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.