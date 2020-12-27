  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fuat Çapa'dan hakem Fırat Aydınus'a tepki
Spor

Fuat Çapa'dan hakem Fırat Aydınus'a tepki

Başakşehir'le 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, hakem Fırat Aydınus'a sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 22:27:00 -
Fuat Çapa'dan hakem Fırat Aydınus'a tepki

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçı 2-2 sona erdi.

Lacivert-beyazlılar, 10 kişi kaldığı maçta son bölüme 2-1 önde girse de 90+2'de Visca'nın golüne engel olamazken teknik direktör Fuat Çapa, haken Fırat Aydınus'a tepki gösterdi. Çapa, Aydınus tecrübesinde bir hakeme bu yönetimin yakışmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bizim açımızdan üzücü bir sonuç. Takımımı tebrik etmek istiyorum. 60 dakikaya yakın 10 kişi oynadık ve iyi bir görüntü vardı. Bu akşam iyi organize olan bir Kasımpaşa vardı. Türkiye'nin en iyi 3 hakeminden birisi Fırat Aydunus'un böyle bir maç yönetmesi bizi üzdü. Takdir haklarını tamamen rakipten yana kullandı. Aytaç'a maç başında verdiği kartı, Başakşehirli futbolcuların faullerinde vermedi. Onlara da verse sıkıntı yok. Özellikle Fırat Aydunus'un bunu yapması bizi çok üzdü."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar alacaklar dikkat! '6,50 seviyesi...'
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat! '6,50 seviyesi...'

Ekonomi yazarı Zeynep Aktaş, bugün kaleme aldığı yazısında, "Ekonomik verilerde iyileşme olur, sıcak para girişi gerçekleşir, hukuk ve ekono..
Dilipak haklı çıktı! Kenevirden üretilen ürünler arasında yok yok
Gündem

Dilipak haklı çıktı! Kenevirden üretilen ürünler arasında yok yok

ABD'li Svn Space adlı bir firmanın kenevirden yapılan tekstil ve kozmetik ürünlerinin tanıtımını ve satışını yaparak dünyanın dikkatini çekm..
Mansur Yavaş çalışıyor (!) Milletin parası heykellere akıyor
Gündem

Mansur Yavaş çalışıyor (!) Milletin parası heykellere akıyor

Göreve geldiği günden bu yana heykel dikmekten başka gözle görülür bir icraatte bulunmayan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay