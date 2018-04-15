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Fuarın gözdesi Türkiye olacak

Türkiye, 16-19 Nisan'da Malezya'da gerçekleştirilecek Asya Savunma Hizmetleri (DSA) Fuarı'na katılacak

15 Nisan 2018 Pazar 15:43
Fuarın gözdesi Türkiye olacak

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Malezya Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bu yıl 16'ncısı düzenlenecek DSA Fuarı, 16-19 Nisan 2018 arasında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirilecek.

Söz konusu fuarı 45 ülkeden 350’den fazla resmi heyetin ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştireceği öngörülüyor. Öte yandan 43 bin kişinin fuarı ziyaret etmesi bekleniyor. DSA 2018'de Türkiye bin 418 metrekarelik alanıyla en geniş katılım gerçekleştirecek ülke olacak.

En son 2016 yılında 21 firma ile DSA Fuarı'na milli katılım sağlayan Türkiye, bu yıl da Savunma Sanayii Müsteşarlığı öncülüğünde 29 kurum ve kuruluş ile söz konusu fuarda yer alacak.

Fuarda ayrıca Türkiye ve Malezya arasındaki insansız hava araçları, hava platformları için hedefleme podu ve aviyonik modernizasyonu, yazılım tabanlı telsiz projeleri, çeşitli mühimmatlar, çok maksatlı destek gemileri konularında iş birliği yapılması öngörülüyor.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 15:43
  1. Savunma Sanayii Müsteşarlığı
  2. Malezya
  3. Türkiye

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