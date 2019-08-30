FÜ Hastanesi yolunu, 6 şeride çıkaran çalışmada son aşamaya gelindi

Elazığ’da Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi’ne gidiş gelişi sağlayan yol, 4 şeritten 6 şeride çıkarılması için başlanılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, FÜ Hastanesi bağlantısını sağlayan 620 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğindeki Yahya Kemal Caddesi’nde başlattığı çalışmayla 4 şeritten 6 şeride çıkardı. Kurumların işbirliğiyle gerçekleştirilen yol genişletme çalışmasıyla, cadde genişliği 32 metreye çıkarılarak, 3 geliş 3 gidiş şeklinde düzenlendiği belirtildi.6 şerit olarak hizmete sunulacak cadde üzerinde 500 metrelik alanda yağmurlama hattı ve ızgaralar da yenilenerek, altyapı güçlendirildi. Çalışmalar doğrultusunda 2 farklı kuruma ait alan, yol genişletme çalışmaları kapsamında 7 metre içeri çekilerek, 450 metre uzunluğunda taş duvar örümü de gerçekleştirildiği aktarıldı.

Asfalt serim çalışmalarına başlanan cadde üzerinde 6 bin metre karelik alanda Elazığ Sunta mermer taşı kullanılarak kaldırım çalışması ve 2 bin 500 metrekarelik yer de yine Elazığ Sunta mermer taşı kullanılarak bordür çalışması gerçekleştirileceği bildirildi.Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların ardındanrahat ve konforlu trafik akışı sağlanacağının hedeflendiği kaydedildi.

Başkan çalışmaları yerinde inceledi

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’daYahya Kemal Caddesi genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

Cadde üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmayla hem trafiğin önemli ölçüde rahatlayacağını hem de caddenin prestij kazanacağına dikkat çekenBaşkan Şerifoğulları, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, 6 şerit olacak şekilde hizmete sunulacağını söylmedi.

Şehir genelinde trafik sorunlarının asgariye indirilmesine yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Şerifoğulları, Ulukent Mahallesi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi bağlantısını sağlayan Veysel Karani Sokak’ta da sürdürülen çalışmalarda sona gelindiğini ve kısa süre içerisinde 6 şerit olarak hizmete sunulacağını anımsattı.

Çalışmaların aralıksız devam edeceğini dile getiren Şerifoğulları, “Biz çalıştıkça Elazığ güzelleşecek, Elazığ değişecek, Elazığ kalkınacak. 5 yıl boyunca 11 ana başlıktaki 100 projemizi hayata geçirerek, Elazığ’ımıza değer kazandıracağız”dedi.