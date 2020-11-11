FSRU gemisi nedir? Ertuğrul Gazi FSRU gemisi ne zaman Türkiye’ye gelecek?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depolaması 170 bin metreküp olan ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma gücüne de sahip olan Türkiye'nin yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi’nin 2020 yılının sonunda Türkiye’de olacağına dair açıklamada bulundu. Peki, FSRU gemisi nedir?

FSRU gemisi nedir?

Sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) okyanus kanallarından alınması ve aktarılması esnasında kullanılan Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) bir bileşen olaraktır. FSRU gemisini, LNG transferi için kullanılan özel bir gemi tipi olarak da adlandırılabilir.

LNG çevre dostu bir yakıt bileşeni olsa da taşımasında oluşabilecek zorluklar vardır. Oluşabilecek bir sıkıntı, okyanus ekosisteminin daha fazla bozulmasına ve yakıtların kaybına yol açabilir.

FSRU ünitesi gemiye eklendiğinde, geminin inşası, düzenli kuru yerleştirme ile LNG ticaret operasyonu geçiren ve gerekli olan tüm uluslararası deniz güvenliği standartlarına uygun olan diğer LNG gemilerine benzemektedir. Bu tür tesisatın ana avantajı, yakıt ve yarı-sıvılaştırma işleminin, yakıtın yarı dondurulmuş sulu halde boşalmasına gerek duyulmadan, teknenin içinde yapılabilmesidir.

Ertuğrul Gazi FSRU gemisi ne zaman Türkiye’ye gelecek?

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru’nun ana omurgasını oluşturan TANAP Projesi kapsamında 2020 yılının eylül ayı sonu itibarıyla Türkiye’ye yaklaşık 7 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapıldığını belirtti. Bakan Dönmez, depolaması 170 bin metreküp olan ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma gücüne de sahip olan yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi’nin 2020 yılının sonunda Türkiye’de olacağını da söyledi.