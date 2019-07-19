FSM'deki çalışma ne zaman bitecek? Bakan tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan,Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Bakan Cahit Turhan şunları kaydetti:

"Köprüdeki çalışmalar planlandığı gibi gidiyor, hatta programın önünde gidiyoruz. Çok şükür hava şartları çalışmamıza, iş programımızı öngördüğümüz takvimden önce tamamlanması için bize imkan verdi. Geçtiğimiz yıllarda aynı amaçlı çalışmalardaki süreden daha kısa zamanda tamamlayıp, bayram öncesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayıp tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açmayı hedefliyoruz."

Köprüdeki çalışmanın daha önce 17 Ağustos'ta biteceği duyurulmuştu.