THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FSM Köprüsü'nde şoke eden olay!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir trafik magandası direksiyonu bırakıp zurna çalmaya başladı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:28
FSM Köprüsü'nde şoke eden olay!

Trafik canavarının yanında oturan kişinin ise hiç bir şey olmuyormuş gibi sakin bir şekilde cep telefonuyla oynaması dikkat çekti. Olası bir kazaya davetiye çıkartan zurnalı sürücü başka bir sürücü tarafından görüntülendi. 

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilerleyen bir sürücü “Bu kadarına da pes artık” dedirtti. Akan trafiğe aldırış etmeyen otomobil sürücüsü, direksiyonu bırakıp zurna çalmaya başladı. Köprüde seyir halinde olan sürücünün direksiyonu bırakıp zurna çaldığını fark eden diğer sürücüler gördükleri karşısında hayrete düştü.

Trafik canavarının yan tarafında oturan kişinin ise hiç bir şey olmuyormuş gibi cep telefonuyla oynaması dikkat çekti. Kuralları hiçe sayarak hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü olası bir kazaya da davetiye çıkardı.

Trafik magandasının tehlike saçan yolculuğu başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 09:28
  1. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Osmanlı'da farsça değil Japonca konuşulurdu'
    1. 'Osmanlı'da farsça değil Japonca..
    2. Şoke eden iddia: Tavuk yiyenler..
    3. Muğla merkezli FETÖ operasyonu! 41..
    4. MHP’nin ittifak sloganı belirlendi
    5. 19 ilde FETÖ operasyonu: 41 kişi..
    6. FSM Köprüsü'nde şoke eden olay!
    7. Mardin'de kuyuda bulanan cesetle..
    8. Amerika ve Fransa, İran ile yeni bir..
    9. Abdullah Gül'ün seçim vaatlerini..
    10. MHP seçim sloganını belirledi!
    11. 'Gülen Şeytanlar Tarihi' kitapçılarda
    12. CHP'nin anketçisi: Gül aday olamaz
    13. Suudi Arabistan Katar'a Suriye..
    14. Konya’da kaza yerine geldi, babasının..
    15. Muharrem İnce rest çekti: Ben de..
    16. 24 Haziran'da evlenecekler dikkat! YSK..
    17. Bakan Abdulhamit Gül açıkladı: 15 bin..
    18. Hande Fırat Abdullah Gül'ün yanındaki..
    19. TSK duyurdu: 10 terörist etkisiz hale..
    20. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 68..
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül çıkışı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül çıkışı!