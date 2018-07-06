FSM Köprüsü'nde bir kişi Boğaz'a atladı!

Saat 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde meydana gelen olayda kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs kendini köprüden Boğaz'a attı.

İhbar üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Arama çalışmaları sürdürülürken trafik durma noktasına geldi.