FSM Köprüsü'nde bir kişi Boğaz'a atladı!
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelerek bir süre bekleyen kimliği belirsiz bir kişi, kendini köprüden Boğaz'a bıraktı. Şahsı arama çalışmaları sürüyor.06 Temmuz 2018 Cuma 17:54
Saat 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde meydana gelen olayda kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs kendini köprüden Boğaz'a attı.
İhbar üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Arama çalışmaları sürdürülürken trafik durma noktasına geldi.
YORUM YAZ