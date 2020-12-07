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Spor Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 16:13:53 -
Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

BURSA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 6 Aralık'ta oyunculara, teknik heyete ve kulüp personeline uygulanan PCR testlerine göre bir oyuncuda pozitif bulguya rastlanıldığı duyuruldu.

Testi pozitif çıkan oyuncunun ev izolasyonuna alındığı belirtilen açıklamada, sporcunun tedavisine de başlandığı aktarıldı.

Kulüpten dün yapılan açıklamada da bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

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