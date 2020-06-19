  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

FRIT Projesi için telekonferans yöntemiyle toplantı yapıldı

Adıyaman’daki mevcut içme suyu hattının baştan sona yenileneceği FRIT projesi için telekonferans yöntemiyle toplantı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:04:54 -
FRIT Projesi için telekonferans yöntemiyle toplantı yapıldı

Adıyaman’daki mevcut içme suyu hattının baştan sona yenileneceği FRIT projesi için telekonferans yöntemiyle toplantı yapıldı.


Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Türkiye’deki mülteciler için oluşturulan Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında gerçekleşecek olan proje kapsamında Adıyaman il merkezindeki 616 kilometrelik mevcut içme suyu hattı yenilecek, 10 bin metreküplük de yeni bir içme suyu deposu şehre kazandırılacak.


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 32 milyon Euro’luk bir bütçeye sahip olan bu önemli proje için Cumhurbaşkanlığı FRIT Ofisi Başkanlığı temsilcileri ve projeden yararlanacak diğer belediyelerin yetkililerinin telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.


Toplantıda projenin geldiği son aşama değerlendirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı