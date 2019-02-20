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Freze ustasının bağışlanan böbreği 10 yaşındaki çocuğu kurtaracak

Bursa’da beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki freze ustasının organları 3 kişiye umut oldu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:22
Freze ustasının bağışlanan böbreği 10 yaşındaki çocuğu kurtaracak

Bursa’da beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki freze ustasının organları 3 kişiye umut oldu. Bağışlanan böbreklerden birinin 10 yaşındaki bir hastaya nakledileceği öğrenildi. Babasının organlarını bağışlayan oğlu, "Babam iyi bir insandı. Sorma şansımız olsaydı eminim o da isterdi. Organ bekleyen hastalar bana ulaştı. 10 yaşındaki çocuğun yaşadığı mutluluk bize yetti" dedi.


Yüksek tansiyon hastası olduğu öğrenilen Fikri Bircan, geçtiğimiz gün Yıldırım Selçukbey Mahallesi’ndeki evinde aniden fenalaştı. 112 ambulansıyla Özel Ceylan Hastanesi’ne kaldırılan Fikri Bircan, beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma kaldırıldı. 1 gün yoğun bakımda kalan Bircan’ın dün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Organ koordinatörlerinin yaptığı görüşmeler sonrası freze ustasının oğlu Tolga Bircan (26), babasının organlarını bağışladı. Bunun üzerine hastanede zamana karşı yarış başladı. Fikri Bircan’ın bağışlanan organları için Uludağ Üniversitesi ve Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’nden ekipler geldi. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden operasyonla başarılı bir şekilde alınan organlardan karaciğer ve sağ böbrek Uludağ Üniversitesi’ne, sol böbrek ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Sol böbreğin uzun süredir organ sırası bekleyen 10 yaşındaki bir hastaya nakledileceği öğrenildi.


Öte yandan babasının organlarını bağışlayan 26 yaşındaki genç adam, "Babam iyi bir insandı. Sorma şansımız olsaydı eminim o da organlarının bağışlanmasını isterdi" dedi.


Babasının herhangi bir hastalığının bulunmadığını belirten Tolga Bircan, "Annem yurt dışında, ayrılar. Yıllardır babamla birlikte yaşadık. Arkadaş gibiydik. Babam yürekli bir insandı, eminim o da isterdi. Organların nakledileceği hastalar beni buldu. 10 yaşındaki bir çocuk nakil olduktan sonra ’Seni bulacağım’ dedi. Onların o mutluluğu bize yetti. Babamın organları başka hastalara umut oldu" diye konuştu.


Bu arada, organlarıyla 3 kişiye umut olan Fikri Bircan Hamitler Mezarlığı’na defnedildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:22
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